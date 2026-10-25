Shriram Finance legte Quartalsergebnis vor
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Shriram Finance präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,66 INR. Im Vorjahresviertel waren 12,30 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shriram Finance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 138,02 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 119,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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