Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 54,01 Prozent zurück. Hier wurden 0,6 Millionen SEK gegenüber 1,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,69 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,880 SEK je Aktie gewesen.

SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B hat am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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