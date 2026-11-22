SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B hat am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,69 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,880 SEK je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 54,01 Prozent zurück. Hier wurden 0,6 Millionen SEK gegenüber 1,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion Finanzen.net
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