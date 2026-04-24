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Shuhua Sports A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

27.04.26 06:35 Uhr

Shuhua Sports A ließ sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shuhua Sports A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,27 Prozent auf 349,3 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 268,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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