ShunSin Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ShunSin Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,45 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,050 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,42 Prozent auf 1,55 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,98 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net