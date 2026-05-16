ShunSin Technology präsentierte Quartalsergebnisse

27.08.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ShunSin Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,02 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 1,79 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,590 TWD erwirtschaftet worden.

ShunSin Technology hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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