ShunSin Technology präsentierte Quartalsergebnisse
ShunSin Technology hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,590 TWD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ShunSin Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,02 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 1,79 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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