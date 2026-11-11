ShunSin Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
ShunSin Technology gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 TWD gegenüber 1,00 TWD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ShunSin Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,19 Milliarden TWD im Vergleich zu 1,70 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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