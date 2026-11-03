Shyam Metalics and Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Shyam Metalics and Energy hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 18,36 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,36 INR je Aktie vermeldet.
Shyam Metalics and Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,60 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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