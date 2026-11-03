Shyam Metalics and Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

03.11.26 06:35 Uhr

Shyam Metalics and Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,60 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,36 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,36 INR je Aktie vermeldet.

Shyam Metalics and Energy hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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