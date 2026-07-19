Shyam Metalics and Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Shyam Metalics and Energy hat am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 12,60 INR. Im Vorjahresviertel waren 10,45 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Shyam Metalics and Energy im vergangenen Quartal 54,55 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shyam Metalics and Energy 44,19 Milliarden INR umsetzen können.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 11,39 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 54,78 Milliarden INR belaufen hatte.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Shyam Metalics and Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shyam Metalics and Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Shyam Metalics and Energy Aktie News
Shyam Metalics and Energy Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shyam Metalics and Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.