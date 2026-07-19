Shyam Metalics and Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

21.07.26 06:35 Uhr

Shyam Metalics and Energy hat am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,60 INR. Im Vorjahresviertel waren 10,45 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shyam Metalics and Energy im vergangenen Quartal 54,55 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shyam Metalics and Energy 44,19 Milliarden INR umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 11,39 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 54,78 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.net