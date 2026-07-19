DAX 24.847 +0,1%ESt50 6.227 -0,1%MSCI World 4.793 -0,3%Top 10 Crypto 8,66 +5,0%Nas 25.508 -0,0%Bitcoin 57.403 +0,5%Euro 1,1416 +0,0%Öl 88,6 -0,7%Gold 4.047 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Shyam Metalics and Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shyam Metalics and Energy Limited Registered Shs 144A Reg S
1,064.00 45.25 4.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Shyam Metalics and Energy hat am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,60 INR. Im Vorjahresviertel waren 10,45 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shyam Metalics and Energy im vergangenen Quartal 54,55 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shyam Metalics and Energy 44,19 Milliarden INR umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 11,39 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 54,78 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Shyam Metalics and Energy Aktie News

Werbung

Shyam Metalics and Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shyam Metalics and Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.