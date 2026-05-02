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Siam Cement gewährte Anlegern Blick in die Bücher

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Siam Cement Public Co Ltd Singapore Depositary Receipt Repr 1 NDVR
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Siam Cement hat am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,38 SGD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siam Cement 0,570 SGD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 5,35 Milliarden SGD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,90 Milliarden SGD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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