Siam Cement gewährte Anlegern Blick in die Bücher

24.07.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 5,35 Milliarden SGD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,90 Milliarden SGD umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurden 0,38 SGD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siam Cement 0,570 SGD je Aktie eingenommen.

Siam Cement hat am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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