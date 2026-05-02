Siam Cement gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
Siam Cement hat am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 0,38 SGD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siam Cement 0,570 SGD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 5,35 Milliarden SGD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,90 Milliarden SGD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siam Cement
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siam Cement
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Siam Cement Aktie News
Siam Cement Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siam Cement nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.