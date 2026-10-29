Siam Global House präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Siam Global House hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siam Global House in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 217,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 229,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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