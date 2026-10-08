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Sibirien: Ukrainischer Drohnenangriff auf Raffinerie in Omsk

OMSK (dpa-AFX) - Die ukrainischen Streitkräfte haben mit Drohnen die Stadt Omsk tief in Sibirien angegriffen, wo die größte Raffinerie Russlands steht. "Eine Drohne hat das nördliche Industriegebiet erreicht", teilte der Gouverneur der Region Omsk, Witali Chozenko, bei Telegram mit. Die übrigen Drohnen seien rechtzeitig abgeschossen worden. Zu eventuellen Schäden in der mehr als 2.000 Kilometer von Moskau entfernten Region machte er keine Angaben.

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Ukrainische Drohnenangriffe auch in Baschkortostan?

Die Raffinerie von Omsk liegt in dem nördlichen Industriegebiet der Stadt. Zuvor hatte das ukrainische Rüstungsunternehmen Fire Point über Angriffe auf Erdölraffinerien in Omsk und in Salawat in der Republik Baschkortostan informiert. Das Ziel in Omsk sei getroffen worden, anschließend sei ein Brand ausgebrochen, schrieb Fire Point bei Telegram.

Auf dem Gelände der Raffinerie in Salawat habe es Brände gegeben. Die modernisierten Drohnen des Typs FP-1 legten demnach bis nach Sibirien eine Entfernung von mehr als 2.500 Kilometern zurück.

Bestätigungen für die Angriffe lagen auch vom ukrainischen Generalstab vor. Die Raffinerie in Omsk wurde demnach bereits im Juli angegriffen. Die Anlagen in Salawat waren schon mehrfach Angriffsziel.

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Seit Februar 2022 wehrt sich die Ukraine gegen eine großangelegte russische Invasion. In ihrem Abwehrkampf greift sie vor allem mit Drohnen auch Ziele jenseits der eigenen Grenzen an./ast/DP/nas

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