SICC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
SICC präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Umsatz wurde auf 95,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 44,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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