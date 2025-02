Sicherheitskonferenz beginnt in München

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Inmitten großer Sorge wegen der neuen Richtung der US-Regierung im Ukraine-Konflikt und in Nahost treffen sich führende Politiker und Diplomaten auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) zu einer Kursbestimmung. Mit besonderem Interesse wird dabei am Freitag die Rede des US-Vizepräsidenten J.D. Vance erwartet.

Wer­bung Wer­bung

Zu der bis Sonntag geplanten Konferenz im Hotel Bayerischer Hof haben sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angemeldet. Mehr als 60 Staats- und Regierungschefs und mehr als 100 Minister stehen auf der Gästeliste des weltweit wichtigsten sicherheitspolitischen Expertentreffens.

Kurz vor dem Treffen ist unerwartet schnell Bewegung in mögliche Verhandlungen über eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg gekommen, allerdings zunächst ohne direkte Einbindung der EU-Staaten. US-Präsident Donald Trump telefonierte sowohl mit Kremlchef Wladimir Putin als auch mit Selenskyj. Die USA wollen, dass europäische Staaten die militärische und finanzielle Hauptlast bei der künftigen Absicherung der Ukraine tragen.

Wer­bung Wer­bung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die 61. MSC am Freitag (13.30 Uhr) mit einer Einschätzung zur außen- und sicherheitspolitischen Lage eröffnen. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht.

Unter den wichtigen Themen ist auch die Lage in Israel und den Palästinensergebieten sowie in Syrien. In zahlreichen Diskussionsrunden geht es auch um die globale Finanzarchitektur, die Widerstandsfähigkeit der Demokratien, den Klimawandel, nukleare Sicherheit sowie die Zukunft der Künstlichen Intelligenz (KI)./cn/DP/jha