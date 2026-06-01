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Sicherheitskontrolle am Hamburger Flughafen wieder geöffnet

12.06.26 12:12 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Gut zweieinhalb Stunden nach der Sperrung des Sicherheitsbereiches des Hamburger Flughafens ist der Betrieb wieder aufgenommen worden. Die Sicherheitskontrollen seien wieder geöffnet, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Wir kehren wieder in den Normalbetrieb zurück."

Nach Angaben des Hamburger Flughafens und der Bundespolizei war am Morgen, gegen 9.00 Uhr, ein Teil des Airports geräumt worden, weil ein Mann - wohl aus Versehen - einen Sicherheitsbereich betreten hatte.

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann eventuell gefährliche Gegenstände im Sicherheitsbereich hinterlegt hatte oder andere Gefahren bestanden, war der leer geräumte Bereich komplett durchsucht worden. Alle Fluggäste mussten deshalb wieder vor die Sicherheitskontrollen zurück./lkm/DP/stk