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Sicherheitsprüfung

Meta-Aktie schwächelt: China-Veto stoppt geplanten KI-Deal

27.04.26 12:49 Uhr
NASDAQ-Aktie Meta im Minus: KI-Pläne scheitern in Peking | finanzen.net

China hat die Übernahme des KI-Start-ups Manus durch den US-Konzern Meta blockiert.

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Die zuständige Stelle für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen habe den Deal verboten und die Beteiligten angewiesen, die Transaktion rückgängig zu machen, teilte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission mit.

Manus entwickelt sogenannte KI-Agenten. Solche Programme sollen nicht nur Fragen beantworten, sondern mit wenig menschlichem Eingriff komplexere Aufgaben erledigen können.

Facebook-Mutter Meta wollte Manus kaufen

Das Unternehmen hatte seine Wurzeln in China, verlagerte seinen Sitz aber später nach Singapur. Im Dezember wurde dann ein Medienberichten zufolge mehr als zwei Milliarden Dollar schwerer Deal mit dem Facebook-Konzern Meta bekannt.

Peking sieht den Vorgang offenbar als sicherheitspolitisch heikel. Berichten zufolge waren während der Prüfung zeitweise führende Manager des Unternehmens daran gehindert worden, China zu verlassen, darunter auch Mitgründer Xiao Hong.

Die Meta-Aktie verliert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,16 Prozent auf 673,95 US-Dollar.

/jpt/DP/jha

PEKING (dpa-AFX)

In eigener Sache

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Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, mundissima / Shutterstock.com

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