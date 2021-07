Sicherheitsrat einigt sich auf Fortsetzung der UN-Syrien-Hilfe

NEW YORK (dpa-AFX) - Der UN-Sicherheitsrat hat sich auf die Fortsetzung der humanitären Hilfe für Millionen notleidende Syrer geeinigt. Bei einer Sitzung in New York beschloss das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen einstimmig die Verlängerung des wichtigen Hilfsmechanismus./scb/DP/stw