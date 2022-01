Sicherheitsrat: Russland scheitert damit Ukraine-Treffen abzuwenden

NEW YORK (dpa-AFX) - Russland ist damit gescheitert, ein Treffen des UN-Sicherheitsrates zur Ukraine-Krise in letzter Sekunde abzuwenden. Mit 10 der 15 Mitgliedsstaaten stimmten am Montag genug Länder für die Beratungen in New York. Bei prozeduralen Angelegenheiten haben die fünf ständigen Mitglieder kein Vetorecht - Entscheidungen können dann nur mit einer Mehrheit von mindestens neun Stimmen getroffen werden.

Der russische UN-Botschafter Wassily Nebenzia hatte zuvor das von den USA angefragte Treffen im UN-Hauptquartier als grundlos bezeichnet. Einige Länder des mächtigsten UN-Gremiums würden Propaganda verbreiten, es handle sich um "Megafon-Diplomatie" und eine "provokanten Vorschlag". US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield entgegnete, dass der internationale Frieden gefährdet sei: "Stellen Sie sich vor, wie unwohl Sie sich fühlen würden, wenn 100 000 Soldaten an Ihrer Grenze stehen würden".

Die USA hatten das Treffen im Sicherheitsrat angefragt, weil sie und ihre westlichen Verbündeten eine russische Invasion in der Ukraine befürchten. Washington verlangt einen Rückzug der an der ukrainischen Grenze versammelten rund 100 000 russischen Soldaten ins Hinterland. Moskau hatte Vorwürfe über mögliche Einmarschpläne immer wieder zurückgewiesen./scb/DP/stk