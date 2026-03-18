Sicherheitsrisiko?

Die FCC untersagt die Zulassung neuer ausländischer Router-Modelle aufgrund von Sicherheitsrisiken. Von diesem faktischen Importstopp profitiert insbesondere die NETGEAR-Aktie.

• Aufnahme ausländischer Consumer-Router in die "Covered List" der FCC wegen nationaler Sicherheitsrisiken

• Verbot betrifft ausschließlich die Zertifizierung und den Import neuer Gerätemodelle auf den US-Markt

• Deutliche Kursgewinne bei US-Netzwerkspezialisten wie NETGEAR nach Bekanntgabe der verschärften Richtlinien

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Sicherheitsrisiken und Lieferketten im Fokus der US-Behörden

Die Federal Communications Commission (FCC) hat gestern eine weitreichende Aktualisierung ihrer sogenannten "Covered List" vorgenommen, um die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten zu stärken. Auf Anweisung von Sicherheitsbehörden des Executive Branch wurden sämtliche im Ausland produzierten Router für Endverbraucher als potenzielle Bedrohung eingestuft. Diese Entscheidung basiert auf der Feststellung, dass fremdgefertigte Netzwerkgeräte ineffektive Sicherheitsbarrieren aufweisen und als Einfallstor für Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen dienen können. Die Behörde verwies hierbei explizit auf vergangene Vorfälle wie die "Volt Typhoon"-Attacken, bei denen Sicherheitslücken in Routern zur Spionage und Sabotage genutzt wurden.

Protektionismus stützt heimische Hardware-Produzenten

Durch die Aufnahme in die Liste ist es Herstellern aus dem Ausland untersagt, künftig neue Geräte-Zertifizierungen durch die FCC zu erhalten, was einen faktischen Importstopp für neue Modelle bedeutet. Bestandskunden und bereits autorisierte Modelle sind von dieser Regelung zwar ausgenommen, doch der Markt für zukünftige Infrastrukturprojekte verschiebt sich damit massiv zugunsten US-amerikanischer Unternehmen. Chairman Carr betonte in einem offiziellen Statement, dass die FCC unter der Führung von Präsident Trump entschlossen handle, um die Abhängigkeit von externen Mächten bei Kernkomponenten der digitalen Wirtschaft zu beenden. Für US-Hersteller wie NETGEAR eröffnet diese Marktregulierung ein erhebliches Wachstumspotenzial, da der Wettbewerbsdruck durch günstigere Importware aus Übersee drastisch sinkt.

Ausnahmeregelungen und Zertifizierungsverfahren

Trotz des strikten Verbots sieht die Neuregelung einen Prozess für "Conditional Approvals" vor, die vom Department of War oder dem Department of Homeland Security erteilt werden können. Unternehmen, die nachweisen können, dass ihre Produkte keine inakzeptablen Risiken für die Sicherheit der US-Bürger darstellen, dürfen weiterhin Anträge auf Marktzulassung stellen. Am Markt wird diese Hürde jedoch als so hoch eingestuft, dass sie primär dazu diene die technologische Souveränität der USA zu festigen und den heimischen Sektor zu schützen. Diese strategische Neuausrichtung folgt dem Kurs der National Security Strategy 2025, welche eine unabhängige und zuverlässige Versorgung mit Verteidigungs- und Wirtschaftsgütern fordert.

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Aktienreaktion: NETGEAR-Papier im Aufwind

Anleger reagierten prompt auf die Nachrichten aus Washington und schickten die Papiere von NETGEAR auf eine Kursrally. An der NASDAQ verbuchte der Titel bereits am gestrigen Handelstag einen Zuwachs von 5,85 Prozent und schloss bei 22,06 US-Dollar. Die Dynamik setzt sich im heutigen Handel massiv fort, wobei die Aktie zeitweise um weitere 15,21 Prozent auf 25,42 US-Dollar klettert. Marktbeobachter sprechen von einem deutlichen Signal, da das Unternehmen als einer der Hauptprofiteure der neuen Importbeschränkungen gilt.

Alexandra Hesse, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net