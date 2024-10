Sicherheitssorgen

Die Fluggesellschaft Lufthansa verlängert ihren Flugstopp nach Teheran und Beirut angesichts der angespannten Sicherheitslage um mehrere Monate bis in das kommende Jahr.

Wie die Lufthansa Group mitteilte, werden Flüge von Lufthansa Airlines von und nach Teheran bis einschließlich 31. Januar 2025 sowie von und nach Beirut bis einschließlich 28. Februar 2025 ausgesetzt. Betroffene Passagiere können kostenlos auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhalten alternativ eine vollständige Rückerstattung ihres Ticketpreises.

In den vergangenen Monaten waren die Flüge in kurzen Abständen immer wieder um Tage oder Wochen verlängert worden, zuletzt bis Mitte Oktober in die iranische Hauptstadt Teheran und bis Ende November in die libanesische Hauptstadt Beirut.

Via XETRA steigt die Lufthansa-Aktie zwischenzeitlich um 0,12 Prozent auf 6,77 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)