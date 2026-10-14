Sichuan Chuantou Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Sichuan Chuantou Energy hat am 13.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,360 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 444,4 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 428,5 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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