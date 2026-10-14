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Sichuan Minjiang Hydropower legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sichuan Minjiang Hydropower Co Ltd (A)
14.75 CNY -0.56 CNY -3.66 %
Charts | News | Analysen

Sichuan Minjiang Hydropower hat sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sichuan Minjiang Hydropower 0,070 CNY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Sichuan Minjiang Hydropower mit einem Umsatz von insgesamt 2,05 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,32 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

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