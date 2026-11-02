Sichuan Zhenjing A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

02.11.26 06:35 Uhr

Sichuan Zhenjing A lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,59 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sichuan Zhenjing A -0,150 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,67 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,92 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net