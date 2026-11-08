Siddhi Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Werte in diesem Artikel
Siddhi Acquisition A hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte Siddhi Acquisition A 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siddhi Acquisition A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siddhi Acquisition A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen