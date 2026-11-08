Siddhi Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Siddhi Acquisition A hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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