Airbus-Aktie nach Auslieferungszahlen leicht im Minus
Airbus hat im Juli 67 Flugzeuge an 41 Kunden ausgeliefert.
Werte in diesem Artikel
In den ersten sieben Monaten des Jahres kam der Flugzeugbauer damit auf 373 Auslieferungen, die an 72 Kunden gingen, wie das Unternehmen mitteilte. Im Juli erhielt Airbus brutto 7 Bestellungen.
Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die Airbus-Aktie zeitweise 0,3 Prozent tiefer bei 177,86 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Airbus News
Bildquellen: Dr_Flash / Shutterstock.com, Airbus Group
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Airbus SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Airbus SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|01.05.2025
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen