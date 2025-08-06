DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,7%Dow43.945 -0,6%Nas21.260 +0,4%Bitcoin100.255 +1,7%Euro1,1641 -0,1%Öl66,88 -0,1%Gold3.391 +0,7%
Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Sieben Monate 2025

Airbus-Aktie nach Auslieferungszahlen leicht im Minus

07.08.25 17:55 Uhr
Airbus-Aktie etwas tiefer: Auslieferungszahlen | finanzen.net

Airbus hat im Juli 67 Flugzeuge an 41 Kunden ausgeliefert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
177,90 EUR -0,42 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In den ersten sieben Monaten des Jahres kam der Flugzeugbauer damit auf 373 Auslieferungen, die an 72 Kunden gingen, wie das Unternehmen mitteilte. Im Juli erhielt Airbus brutto 7 Bestellungen.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die Airbus-Aktie zeitweise 0,3 Prozent tiefer bei 177,86 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Dr_Flash / Shutterstock.com, Airbus Group

