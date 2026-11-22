TEL AVIV/RAMALLAH (dpa-AFX) - Radikale israelische Siedler sind in der Nacht im besetzten Westjordanland in mehrere palästinensische Dörfer eingedrungen und haben dort unter anderem Autos in Brand gesetzt. Israels Militär teilte am Morgen mit, Einsatzkräfte seien nach den Taten vor Ort, um Beweismittel sicherzustellen. Die israelische Armee verurteile solche Gewalttaten aufs Schärfste. Kritiker werfen ihr zugleich immer wieder vor, nicht entschlossen genug gegen solche Angriffe vorzugehen.

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Lokale Medien und palästinensische Augenzeugen berichteten, Siedler hätten drei Dörfer in der Nähe von Ramallah angegriffen. Israels Armee nannte zudem einen weiteren betroffenen Ort im Süden des Westjordanlands. Auf Aufnahmen waren Brände zu sehen sowie Schmierereien mit Bezug zu einem Siedleraußenposten, der kürzlich von israelischen Kräften geräumt wurde. Berichten zufolge setzten Siedler zudem im Norden des Palästinensergebiets ein landwirtschaftliches Gebäude in Brand.

Eisenkot fordert harte Strafen für die Täter

Der in Israel derzeit mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot verurteilte den "jüdischen Terrorismus". Die Täter destabilisierten die Region und gefährden Menschenleben, sagte der Ex-Militärchef und Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar.

Eisenkot forderte harte Strafen für die gewalttätigen Siedler und machte den bisherigen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir sowie den bisherigen Finanzminister Bezalel Smotrich für die Lage vor Ort verantwortlich. Diese hätten das Westjordanland an den Rand von Anarchie gebracht. Die beiden rechtsextremen Minister streben eine Annexion des von Israel besetzten Palästinensergebiets an und unterstützen auch radikale Siedler im Westjordanland.

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Zunehmende Gewalt im Westjordanland

Seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem anschließenden Gaza-Krieg hat sich die Lage auch im Westjordanland verschärft. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden seither mehr als 1.100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen getötet. Auch die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser und ihren Besitz hat deutlich zugenommen.

Erst am Freitagabend hatte ein Sicherheitsmann einer israelischen Siedlung palästinensischen Angaben zufolge auf zwei Palästinenser in der Nähe der Siedlung geschossen und einen von ihnen getötet./mak/DP/zb