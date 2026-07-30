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Sieg im Testspiel

BVB-Aktie im Plus: Borussia Dortmund triumphiert gegen FC Tokyo - Chukwuemeka angeschlagen

BVB-Aktie im Plus: Borussia Dortmund triumphiert gegen FC Tokyo - Chukwuemeka angeschlagen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB) hat das Testspiel in Tokio zum Abschluss seiner Marketing-Reise nach Japan gewonnen.

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Der Vizemeister besiegte den japanischen Erstligisten FC Tokyo mit 1:0 (0:0). Stürmer Fábio Silva erzielte das Tor des Tages in der 54. Minute mit einem Schuss aus der Drehung.

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Nachdem im ersten Testspiel der Reise in Osaka überwiegend Nachwuchsspieler für den BVB aufgelaufen waren, standen in Tokio mit Maximilian Beier, Waldemar Anton und Daniel Svensson einige Dortmunder Leistungsträger auf dem Rasen. Die erste Partie der Japan-Reise hatten die Schwarz-Gelben am Mittwoch gegen Cerezo Osaka mit 0:1 verloren.

Sorgen bereitet dem BVB aber Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka. Der österreichische WM-Fahrer musste im ersten Durchgang der Partie mit Problemen an seinem rechten Knie ausgewechselt werden und verschwand in den Katakomben des japanischen Nationalstadions. Wegen des starken Regenfalls in der japanischen Hauptstadt musste die Partie in der ersten Halbzeit für etwa 25 Minuten unterbrochen werden.

Im XETRA-Handel notiert die BVB-Aktie zwischenzeitlich 0,83 Prozent fester bei 3,05 Euro.

/dha/DP/zb

TOKIO (dpa-AFX)

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

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17.02.26 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)