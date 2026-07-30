BVB-Aktie im Plus: Borussia Dortmund triumphiert gegen FC Tokyo - Chukwuemeka angeschlagen - Karetsas wechselt zum BVB

Sieg im Testspiel

03.08.26 13:03 Uhr

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB) hat das Testspiel in Tokio zum Abschluss seiner Marketing-Reise nach Japan gewonnen.

Der Vizemeister besiegte den japanischen Erstligisten FC Tokyo mit 1:0 (0:0). Stürmer Fábio Silva erzielte das Tor des Tages in der 54. Minute mit einem Schuss aus der Drehung.

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Nachdem im ersten Testspiel der Reise in Osaka überwiegend Nachwuchsspieler für den BVB aufgelaufen waren, standen in Tokio mit Maximilian Beier, Waldemar Anton und Daniel Svensson einige Dortmunder Leistungsträger auf dem Rasen. Die erste Partie der Japan-Reise hatten die Schwarz-Gelben am Mittwoch gegen Cerezo Osaka mit 0:1 verloren.

Sorgen bereitet dem BVB aber Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka. Der österreichische WM-Fahrer musste im ersten Durchgang der Partie mit Problemen an seinem rechten Knie ausgewechselt werden und verschwand in den Katakomben des japanischen Nationalstadions. Wegen des starken Regenfalls in der japanischen Hauptstadt musste die Partie in der ersten Halbzeit für etwa 25 Minuten unterbrochen werden.

Vertrag bis 2031: Offensivtalent Karetsas wechselt zum BVB

Borussia Dortmund hat den griechischen Offensivspieler Konstantinos Karetsas verpflichtet. Der 18-Jährige kommt vom belgischen Erstligisten KRC Genk und hat einen Vertrag bis 30. Juni 2031 unterschrieben, wie Borussia Dortmund mitteilte.

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"Mit Kos gewinnen wir einen Spieler für Borussia Dortmund, der mit gerade einmal 18 Jahren schon enorme Fähigkeiten besitzt", sagte BVB-Sportgeschäftsführer Lars Ricken zum Transfer. Die Ablöse für das griechische Top-Talent soll sich Medienberichten zufolge auf 30 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro Bonuszahlungen belaufen.

Dortmunds Sportdirektor Ole Book betonte: "Mit seiner Kreativität und seiner Spielintelligenz wird Kos unsere Mannschaft bereichern. Er ist technisch sehr versiert und besitzt die Fähigkeit, in engen Räumen schnelle Lösungen zu finden, speziell im letzten Drittel."

92 Pflichtspiele für KRC Genk

Karetsas ist als Ersatz für den früheren Nationalspieler Julian Brandt vorgesehen, der nach Ablauf seines Vertrags zu Ajax Amsterdam in die Niederlande gewechselt ist. Der Jungprofi Karetsas ist in Genk geboren, hat aber schon zehn A-Länderspiele für die griechische Nationalmannschaft absolviert.

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"Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein und ich bin unglaublich stolz, jetzt das schwarzgelbe Trikot tragen zu dürfen. Ich freue mich sehr darauf, meine Mitspieler kennenzulernen und bald in diesem beeindruckenden Stadion vor unseren Fans zu spielen", sagte der Offensivspieler bei seiner Vorstellung in Dortmund.

In der abgelaufenen Europa-League-Saison scheiterte Karetsas mit seinem Verein im Achtelfinale am SC Freiburg. Für die Belgier lief der 18-Jährige in seinen jungen Jahren bereits 92 Mal auf. Dabei bereitete der Grieche 23 Tore vor und erzielte sechs Treffer.

Im XETRA-Handel notiert die BVB-Aktie zwischenzeitlich 0,50 Prozent höher bei 3,04 Euro.

/dha/DP/zb

TOKIO (dpa-AFX)