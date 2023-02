Siegfried-Aktie: Siegfried erzielt kräftiges Gewinnplus

GO

Heute im Fokus

Asiens Börsen schwach -- Fresenius 2023 belastet von FMC -- FMC mit Gewinneinbruch -- ProSiebenSat.1 Media hat neuen Großaktionär - Coinbase mit deutlichem Verlust

Tesla will in Grünheide wohl keine kompletten Batterien mehr herstellen. Oberstes US-Gericht in Prozess gegen YouTube zurückhaltend bei wichtiger Internet-Regel. Auch S&P stuft adidas ab. Milliarden-Ersparnis für EU durch vermiedene Gasimporte.