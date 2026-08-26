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Siegmund: AfD vor Sachsen-Anhalt-Wahl auf richtigem Weg

MAGDEBURG (dpa-AFX) - AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund sieht in der neuen Umfrage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Rückenwind für seine Partei. "Wir sind auf dem richtigen Weg", sagte Siegmund im TV-Duell der MDR-Wahlarena gegen CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze. "Die Leute haben genug davon, bevormundet zu werden", sagte Siegmund. Ministerpräsident Schulze warf Siegmund vor, kein Konzept für die Zukunft des Landes zu haben.

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Nach der neuen Umfrage hat die AfD ihren Vorsprung auf die CDU ausgebaut. Demnach kommt die im Land als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei auf 42 Prozent - das ist ein Prozentpunkt mehr als im Juli. Die CDU liegt bei 22 Prozent, sie verliert im Vergleich zur letzten Befragung Ende Juli zwei Prozentpunkte. Der neue Landtag wird am 6. September gewählt./uk/DP/he

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