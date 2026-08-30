DAX 26.570 +0,8%ESt50 6.486 +0,9%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,11 -3,4%Nas 26.402 -0,5%Bitcoin 67.340 -0,4%Euro 1,1582 ±0,0%Öl 89,3 -0,4%Gold 4.459
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Siegmund: akzeptieren immer demokratische Ergebnisse

MAGDEBURG (dpa-AFX) - AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund will nach eigenen Worten das Ergebnis der Landtagswahl am kommenden Sonntag in Sachsen-Anhalt auch dann akzeptieren, wenn seine Partei die absolute Mehrheit ganz knapp verfehlt. "Als Demokraten akzeptieren wir immer demokratische Ergebnisse", sagte er auf eine entsprechende Frage der Deutschen Presse-Agentur bei einer Veranstaltung der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland in Magdeburg. Er fügte hinzu, die Geschichte habe aber gelehrt: "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser."

Werbung

Siegmund verwies auf vereinzelte Unregelmäßigkeiten bei Wahlen in der Vergangenheit. "Wir reden hier nicht über Größenordnungen, aber es kann in Einzelfällen passieren", sagte Siegmund. "Und deswegen werden wir diesen Strich darunter dann machen, wenn wir alle Informationen haben." Kritisch äußerte sich Siegmund zu Vorfällen in Magdeburg und Halle, wo Briefwahlunterlagen doppelt gedruckt und versendet worden waren. Das fördere nicht das Vertrauen in den Ablauf der Wahl in Sachsen-Anhalt.

Er mache keinem einen pauschalen Vorwurf. "Die allermeisten Kollegen aus den Kommunen in den ganzen Auszähllokalen machen einen sehr guten Job. Es geht um die ganz wenigen, die dann doch schwarze Schafe sind." Er empfehle jedem Sachsen-Anhalter, um 18.00 Uhr in sein Wahllokal zu gehen und dort mit auszuzählen, damit alles rechtssicher sei und es keine Vorhaltungen geben könne, sagte der AfD-Politiker./jr/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.