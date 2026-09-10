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Siegmund und Kirchner führen AfD-Fraktion in Magdeburg weiter gemeinsam

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt führen Ulrich Siegmund und Oliver Kirchner die AfD-Landtagsfraktion weiter gemeinsam an. Die Doppelspitze wurde einstimmig bestätigt, wie ein Fraktionssprecher in Magdeburg sagte. Siegmund und Kirchner führen die AfD-Fraktion seit August 2022 als Doppelspitze.

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Tobias Rausch bleibt Parlamentarischer Geschäftsführer. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende sind weiterhin Hans-Thomas Tillschneider, Gordon Köhler und Matthias Büttner aus Staßfurt.

Die AfD hat bei der Landtagswahl mit Abstand die meisten Stimmen erhalten, eine Alleinregierung jedoch verpasst. Sie ist im neuen Landtag mit 39 Abgeordneten vertreten. Die CDU gewann 15 der insgesamt 83 Mandate. SPD, Linke und Grüne haben jeweils 8 Sitze, das BSW zog mit 5 Abgeordneten erstmals in den Landtag in Magdeburg ein. Damit fehlen der AfD für eine absolute Mehrheit drei Stimmen.

Das BSW will als einzige Partei Sondierungsgespräche mit der AfD führen. Dabei soll es nach Angaben des BSW besonders um die Themen Energieversorgung, Bildung und Friedenspolitik gehen./cki/DP/men

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