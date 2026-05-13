Investment-Tipp

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Siemens-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des zweiten Geschäftsquartals seien durchwachsen, schrieb Gael de-Bray in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 09:51 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 274,35 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 7,05 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 141.412 Siemens-Aktien. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 17,2 Prozent aufwärts. Siemens dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 06.08.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET



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