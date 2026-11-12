Siemens-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold
Jefferies & Company Inc.-Analyst Lucas Ferhani hat eine gründliche Analyse des Siemens-Papiers durchgeführt.
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Hold" belassen. Im vierten Geschäftsquartal habe der Dax-Konzern die Erwartungen mit seiner Auftragsentwicklung deutlich übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Die Zielsetzungen für das neue Geschäftsjahr lägen mehr oder weniger im erwarteten Rahmen.
Aktieninformation im Fokus: Die Siemens-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 10:18 Uhr 4,6 Prozent. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 3,54 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 597.088 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 23,7 Prozent zu Buche. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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