Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 169,92 EUR.

Um 14:12 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 169,92 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 169,92 EUR. Bei 168,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 571.937 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.12.2023 markierte das Papier bei 169,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,00 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 182,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 16.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 21.393,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.573,00 EUR umgesetzt.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,51 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Analysten sehen bei Siemens-Aktie Potenzial

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Plus

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge