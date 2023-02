Siemens Aktie News: Siemens verliert am Mittag

Das Papier von Siemens befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 142,68 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 142,54 EUR. Bei 142,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 268.716 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 149,26 EUR markierte der Titel am 10.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 4,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 52,32 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 152,00 EUR an.

Am 17.11.2022 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,94 Prozent auf 20.573,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.444,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Siemens wird am 09.02.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 8,50 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

