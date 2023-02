Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 143,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 144,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 142,88 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 515.083 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (149,26 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,90 Prozent. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 53,13 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 152,00 EUR.

Am 17.11.2022 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,94 Prozent auf 20.573,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.444,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 09.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,50 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

