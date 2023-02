Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag behauptet

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie um 09:22 Uhr im XETRA-Handel bei 142,84 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 143,20 EUR zu. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 142,54 EUR. Bei 142,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 47.095 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 149,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 93,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 52,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 152,00 EUR.

Am 17.11.2022 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,43 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,94 Prozent auf 20.573,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.444,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 09.02.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 08.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 8,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

