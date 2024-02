Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Mittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 165,34 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 165,34 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 165,14 EUR. Bei 166,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 351.667 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 171,06 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 3,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 185,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 16.11.2023. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.393,00 EUR – ein Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 20.573,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.02.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,49 EUR fest.

