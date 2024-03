Siemens Aktie News: Siemens fällt am Freitagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 181,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 181,18 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 180,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 184,50 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 310.768 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (119,48 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 34,05 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,95 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 190,73 EUR.

Am 08.02.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,97 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 18.412,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.070,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt schlussendlich ab