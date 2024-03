Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag im Plus

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 183,56 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 184,84 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 184,50 EUR. Zuletzt wechselten 62.349 Siemens-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 0,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,95 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 190,73 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,97 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18.412,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,89 Prozent gesteigert.

Am 16.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,70 EUR je Siemens-Aktie.

