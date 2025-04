Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Vormittag fester

Blick auf Siemens-Kurs

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 214,70 EUR.

Das Papier von Siemens legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 214,70 EUR. Bei 215,00 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 214,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 61.285 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Gewinne von 14,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 150,68 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 29,82 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,37 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 228,44 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 3,03 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,41 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,78 EUR je Siemens-Aktie.

