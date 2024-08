Siemens Aktie News: Siemens büßt am Donnerstagvormittag ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 167,78 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 167,78 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 167,00 EUR aus. Bei 167,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 41.954 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 12,58 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,79 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,96 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 201,60 EUR an.

Am 16.05.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,31 Prozent auf 19,16 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens am 08.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,40 EUR je Aktie aus.

