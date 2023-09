Siemens Aktie News: Siemens kommt am Freitagmittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 139,00 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 139,00 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 139,50 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 138,50 EUR nach. Bei 138,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 170.556 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 16,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,07 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 46,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 179,55 EUR.

Siemens ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von -2,06 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.889,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.867,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

