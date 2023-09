Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag nahezu unbewegt

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 138,96 EUR.

Die Siemens-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 138,96 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 139,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 138,50 EUR. Bei 138,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 32.893 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 31,58 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,55 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 10.08.2023 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren -2,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.889,00 EUR – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 17.867,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,85 EUR je Aktie belaufen.

