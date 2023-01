Siemens Aktie News: Siemens am Mittag stärker

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 129,86 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 130,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 129,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 204.758 Siemens-Aktien.

Bei 157,96 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (93,67 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 147,09 EUR.

Siemens veröffentlichte am 17.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,94 Prozent auf 20.573,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.444,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Siemens wird am 09.02.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 31.01.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,61 EUR fest.

