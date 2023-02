Siemens Aktie News: Siemens am Mittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,6 Prozent auf 143,82 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 144,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 480.192 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 149,26 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 3,64 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,67 EUR ab. Abschläge von 53,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 152,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 17.11.2022. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,94 Prozent auf 20.573,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.444,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 09.02.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,50 EUR je Siemens-Aktie.

