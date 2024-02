Siemens Aktie News: Siemens am Mittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 167,58 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 167,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 167,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 167,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 170.017 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 171,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,08 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 26.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 185,73 EUR.

Am 16.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 3,36 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.393,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 20.573,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.02.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,49 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich letztendlich leichter

Siemens Healthineers-Aktie zieht an: Siemens Healthineers ist im ersten Geschäftsjahresquartal profitabel gewachsen

Minuszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags in der Verlustzone