Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag nahe Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 166,72 EUR.

Die Siemens-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 166,72 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 167,96 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 166,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 167,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 42.526 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 171,06 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,60 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 185,73 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Am 16.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 21.393,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.573,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,99 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

