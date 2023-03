Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Siemens-Aktie musste um 04:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 144,28 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 142,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 144,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 470.020 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 152,20 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 5,20 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,67 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 54,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 161,91 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 09.02.2023. Es stand ein EPS von 1,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,04 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 18.070,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 16.497,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Siemens wird am 17.05.2023 gerechnet. Am 08.05.2024 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2023 8,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

